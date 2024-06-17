Украинский защитник взял в плен сразу четырех оккупантов, - Сырский

Российские военные в плену

Украинские военные не в первый раз берут в плен российских оккупантов. Напомним, что накануне в Волчанске Харьковской области украинские военные взяли в плен целую группу российских штурмовиков.

Перед этим пограничники в Донецкой области взяли в плен россиянина, который был переодет в форму ВСУ.

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