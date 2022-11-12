Украинский военный показал видео из освобожденной Чернобаевки

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на UkrArmyBlog в Twitter.

Отметим, что украинские военные наносили большое количество ударов по оккупантам в Чернобаевке, куда россияне перебрасывали свою технику.

На видео, которое снял украинский военный, можно заметить разрушенный терминал местного аэропорта "Херсон", а также много уничтоженной техники оккупантов.

Напомним, об освобождении Чернобаевки от россиян стало известно в пятницу, 11 ноября.

При этом в местном сельсовете предупредили, что возвращаться в поселок пока еще рано, поскольку сначала нужно выполнить проверку помещений и разминирование территорий.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.