Украинский военный показал видео из освобожденной Чернобаевки
Боец Вооруженных сил Украины показал, как выглядит освобожденная от оккупантов Чернобаевка (Херсонская область).
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на UkrArmyBlog в Twitter.
На видео, которое снял украинский военный, можно заметить разрушенный терминал местного аэропорта "Херсон", а также много уничтоженной техники оккупантов.
Чорнобаївка! pic.twitter.com/6IIsLI01Uf— UkrArmyBlog (@UkrArmyBlog) November 12, 2022
Отметим, что украинские военные наносили большое количество ударов по оккупантам в Чернобаевке, куда россияне перебрасывали свою технику.
Напомним, об освобождении Чернобаевки от россиян стало известно в пятницу, 11 ноября.
При этом в местном сельсовете предупредили, что возвращаться в поселок пока еще рано, поскольку сначала нужно выполнить проверку помещений и разминирование территорий.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.