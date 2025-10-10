UA

Освіта

Український виш інтегрує світові практики металургійної освіти в Україні

Фото: "Метінвест Політехніка" інтегрує світові практики металургійної освіти в Україні (gmk.center)
Автор: Юлія Бойко

У виші "Метінвест Політехніка" розвивають напрям прикладної інженерної освіти, який поєднує академічну підготовку з практичними стажуваннями та міжнародними партнерствами.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Метінвест".

Мета - адаптувати українську технічну освіту до потреб сучасного виробництва, включно з "зеленою" металургією та автоматизацією процесів.

Професор університету Володимир Пашинський пройшов місячне стажування в Danieli Academy (Італія) - навчальному центрі однієї з трьох найбільших компаній світу з виробництва металургійного обладнання. Під час стажування він ознайомився з роботою заводів ABS, Pittini, Trametal, Arvedi Servola та Voestalpine (Австрія), де більшість операцій виконується автоматизовано або роботизовано.

За словами викладача, такі програми дають можливість краще зрозуміти, як у Європі впроваджуються сучасні технології, системи безпеки та екологічні стандарти у виробництві сталі. Отримані знання планують використати для оновлення навчальних програм університету.

Під час стажування Пашинський також узяв участь у зустрічі Асоціації ливарних підприємств Італії (ASSOFOND) та провів низку робочих зустрічей із представниками технічних команд компаній-партнерів.

Курс проходив англійською мовою - це стало додатковим елементом професійної підготовки, адже міжнародна технічна комунікація поступово стає стандартом у сучасній промисловій освіті.

Університет розглядає такі стажування як частину формування навчальної системи, де українські фахівці отримують доступ до передових практик і технологій, що вже визначають розвиток світової металургії. 

"Метінвест Політехніка"

Як відомо, університет "Метінвест Політехніка" заснувала компанія "Метінвест" Ріната Ахметова - це перший приватний гірничо-металургійний виш в Україні. Зараз у ньому навчається понад 600 студентів, серед них 52 ветерани, для яких освіта стає не лише можливістю здобути нову професію, а й важливим етапом повернення до мирного життя.

Програми "Метінвест Політехніка" охоплюють металургію, гірництво, механику, ІТ, автоматизацію, електроінженерію та безпеку праці. Навчання поєднує теорію з практикою на виробництвах "Метінвесту" Ріната Ахметова. Найуспішніші студенти отримують стипендії, гранти, пропозиції роботи й стажування за кордоном.

