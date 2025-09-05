ua en ru
Пт, 05 вересня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Суспільство Освіта Гроші Зміни
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика

"Метінвест Політехніка" оголосила про додатковий набір студентів-інженерів

Україна, П'ятниця 05 вересня 2025 12:32
UA EN RU
"Метінвест Політехніка" оголосила про додатковий набір студентів-інженерів Фото: "Метінвест Політехніка" оголосила про додатковий набір студентів-інженерів (gmk.center)
Автор: Юлія Бойко

Університет "Метінвест Політехніка" з 1 вересня розпочав додатковий набір студентів на бакалаврат та магістратуру. Особливу увагу заклад приділяє ветеранам, які можуть пройти вступну співбесіду в онлайн-форматі за спрощеною процедурою.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Метінвест".

Університет пропонує ліцензовані освітні програми у сферах металургії, гірництва, ІТ, електроенергетики, охорони праці, бізнес-аналітики та управління модернізацією металургійної галузі. Всі програми проходять державну акредитацію та сертифікацію Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти.

Освітній процес поєднує онлайн-лекції з практичним навчанням на виробництві. Студенти отримують реальний досвід на майданчиках підприємств "Групи Метінвест", а найкращі з них - можливість міжнародного стажування, зокрема на заводі Promet Steel у Болгарії або на підприємствах партнерів, таких як Danieli (Італія).

"Цього року ще можна вступити за додатковим набором і одразу поєднувати навчання з практикою на виробництві", - повідомили у приймальній комісії.

За їхніми словами, ветерани та абітурієнти з регіонів, де тривають бойові дії, мають пільгові умови вступу, а найкращі студенти можуть розраховувати на стипендії та мотиваційні програми.

Крім контрактної форми навчання, доступна програма цільової підготовки за кошти компанії "Метінвест", а також державна ваучерна програма для дорослих, яка дає можливість здобути другу освіту або пройти перекваліфікацію безкоштовно.

В університеті також зазначають, що підтримують вступниць-жінок, які обирають технічні спеціальності, та створюють інклюзивне середовище без бар’єрів.

За додатковою інформацією щодо вступу можна звертатися до приймальної комісії "Метінвест Політехніки" за телефонами +38 (095) 070-06-37, +38 (067) 760-49-71.

Що відомо про "Метінвест Політехніка"

"Метінвест Політехніка" була заснована Групою "Метінвест" у 2020 році. Станом на сьогодні понад 1080 студентів вступили на різні освітні програми, а понад 5 тис. осіб пройшли тренінги та підвищення кваліфікації.

Раніше повідомлялося, що "Метінвест Політехніка" оголосила про набір на фахову передвищу освіту.

Також цьогоріч "Метінвест Політехніка" спростила процедуру для вступу ветеранів: їм достатньо пройти тільки онлайн-співбесіду.

У 2024-му скориставшись такою можливістю, 26 захисників-учасників проєкту "Серце Азовсталі" та співробітників "Метінвесту" вже стали студентами гірничо-металургійного вишу.

Читайте РБК-Україна в Google News
Метінвест
Новини
"Мадяр" підтвердив удари по Рязанському НПЗ та нафтобазі в окупованому Луганську
"Мадяр" підтвердив удари по Рязанському НПЗ та нафтобазі в окупованому Луганську
Аналітика
Юна армія Путіна. Як Кремль змушує українських дітей служити Росії
Юлія Акимовакерівниця рубрики Надзвичайні події Юна армія Путіна. Як Кремль змушує українських дітей служити Росії