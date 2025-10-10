Украинский вуз интегрирует мировые практики металлургического образования в Украине

Цель - адаптировать украинское техническое образование к потребностям современного производства, включая "зеленую" металлургию и автоматизацию процессов.

Профессор университета Владимир Пашинский прошел месячную стажировку в Danieli Academy (Италия) - учебном центре одной из трех крупнейших компаний мира по производству металлургического оборудования. Во время стажировки он ознакомился с работой заводов ABS, Pittini, Trametal, Arvedi Servola и Voestalpine (Австрия), где большинство операций выполняется автоматизировано или роботизировано.

По словам преподавателя, такие программы дают возможность лучше понять, как в Европе внедряются современные технологии, системы безопасности и экологические стандарты в производстве стали. Полученные знания планируют использовать для обновления учебных программ университета.

Во время стажировки Пашинский также принял участие во встрече Ассоциации литейных предприятий Италии (ASSOFOND) и провел ряд рабочих встреч с представителями технических команд компаний-партнеров.

Курс проходил на английском языке - это стало дополнительным элементом профессиональной подготовки, ведь международная техническая коммуникация постепенно становится стандартом в современном промышленном образовании.

Университет рассматривает такие стажировки как часть формирования учебной системы, где украинские специалисты получают доступ к передовым практикам и технологиям, которые уже определяют развитие мировой металлургии.