UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Курс долара Економіка Авто Tech

Український виробник рацій виконав перше держзамовлення для країни НАТО: що відомо

Фото: український виробник рацій Himera виконав перше держзамовлення для країни НАТО (facebook.com/HimeraUkraine)
Автор: Тетяна Степанова

Український виробник систем зв'язку Himera Radios оголосив про успішне виконання першого державного замовлення для Міністерства оборони європейської країни - члена НАТО.

Про це розповідає РБК-Україна з посиланням на Facebook компанії.

Зазначається, що країна, для якої було виконано замовлення, наразі вирішила залишитися анонімною.

У межах замовлення українська компанія провела тренінги для місцевих військових та підрозділів зв'язку.

Himera Radios заявила, що її системи зв'язку високо оцінили за низьку помітність у радіоетері, стійкість до РЕБ, простоту у використанні, тривалий час роботи батарей, адаптивність до сучасних бойових умов.

"Це важливий крок у зміцненні міжнародного партнерства та розвитку захищених систем зв’язку на полі бою. Ці результати - підтвердження технологічної конкурентоспроможності HIMERA та довіри від партнерів", - наголосили у компанії.

Експорт української зброї

Нагадаємо, нещодавно президент Володимир Зеленський заявив, Україна готує угоди щодо контрольованого експорту зброї.

Глава держави також наголосив, що експорт деяких видів озброєнь, які є у профіциті, може дати Україні додаткові фінанси для виробництва дефіцитних систем.

До того ж, за його словами, крім Європи, США та Близького Сходу, українською зброєю активно цікавляться країни Африки.

Читайте РБК-Україна в Google News
НАТОЗброя в Україні