Украинский производитель раций выполнил первый госзаказ для страны НАТО: что известно

Отмечается, что страна, для которой был выполнен заказ, пока решила остаться анонимной.

В рамках заказа украинская компания провела тренинги для местных военных и подразделений связи.

Himera Radios заявила, что ее системы связи высоко оценили за низкую заметность в радиоэфире, устойчивость к РЭБ, простоту в использовании, длительное время работы батарей, адаптивность к современным боевым условиям.

"Это важный шаг в укреплении международного партнерства и развития защищенных систем связи на поле боя. Эти результаты - подтверждение технологической конкурентоспособности HIMERA и доверия от партнеров", - отметили в компании.