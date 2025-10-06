Український виробник рацій виконав перше держзамовлення для країни НАТО: що відомо

Український виробник систем зв'язку Himera Radios оголосив про успішне виконання першого державного замовлення для Міністерства оборони європейської країни - члена НАТО.

Зазначається, що країна, для якої було виконано замовлення, наразі вирішила залишитися анонімною.

У межах замовлення українська компанія провела тренінги для місцевих військових та підрозділів зв'язку.

Himera Radios заявила, що її системи зв'язку високо оцінили за низьку помітність у радіоетері, стійкість до РЕБ, простоту у використанні, тривалий час роботи батарей, адаптивність до сучасних бойових умов.

"Це важливий крок у зміцненні міжнародного партнерства та розвитку захищених систем зв’язку на полі бою. Ці результати - підтвердження технологічної конкурентоспроможності HIMERA та довіри від партнерів", - наголосили у компанії.