Украинский производитель раций выполнил первый госзаказ для страны НАТО: что известно

Понедельник 06 октября 2025 16:21
Украинский производитель раций выполнил первый госзаказ для страны НАТО: что известно Фото: украинский производитель раций Himera выполнил первый госзаказ для страны НАТО (facebook.com/HimeraUkraine)
Автор: Татьяна Степанова

Украинский производитель систем связи Himera Radios объявил об успешном выполнении первого государственного заказа для Министерства обороны европейской страны - члена НАТО.

Об этом рассказывает РБК-Украина со ссылкой на Facebook компании.

Отмечается, что страна, для которой был выполнен заказ, пока решила остаться анонимной.

В рамках заказа украинская компания провела тренинги для местных военных и подразделений связи.

Himera Radios заявила, что ее системы связи высоко оценили за низкую заметность в радиоэфире, устойчивость к РЭБ, простоту в использовании, длительное время работы батарей, адаптивность к современным боевым условиям.

"Это важный шаг в укреплении международного партнерства и развития защищенных систем связи на поле боя. Эти результаты - подтверждение технологической конкурентоспособности HIMERA и доверия от партнеров", - отметили в компании.

Экспорт украинского оружия

Напомним, недавно президент Владимир Зеленский заявил, Украина готовит соглашения по контролируемому экспорту оружия.

Глава государства также отметил, что экспорт некоторых видов вооружений, которые есть в профиците, может дать Украине дополнительные финансы для производства дефицитных систем.

К тому же, по его словам, кроме Европы, США и Ближнего Востока, украинским оружием активно интересуются страны Африки.

