Український уряд затвердив безвіз із Гватемалою

"18 жовтня уряд затвердив угоду між Кабінетом міністрів України та урядом Республіки Гватемала про взаємне скасування візових вимог, вчинену 25 липня 2022 р. у м. Київ", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що угода передбачає можливість безвізового в'їзду та перебування громадян України та громадян Гватемала у державі іншої сторони строком до 90 днів протягом 180 днів.

"Набуття чинності угоди та її імплементація дозволить встановити на взаємній та постійній основі безвізовий режим поїздок громадян України та громадян Республіки Гватемала, що сприятиме збільшенню обсягів торгівлі та розвитку міжлюдських контактів, а також туризму, як тільки вирішить ситуація з безпекою", - зазначили у МЗС.

Про дату запуску безвізу між країнами буде повідомлено додатково після виконання внутрішньодержавних процедур гватемальською стороною.