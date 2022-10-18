UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Український уряд затвердив безвіз із Гватемалою

Фото: український уряд затвердив безвіз із Гватемалою (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

Уряд України затвердив угоду між Кабмінами України та Гватемали про взаємне скасування візових вимог.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на МЗС України.

"18 жовтня уряд затвердив угоду між Кабінетом міністрів України та урядом Республіки Гватемала про взаємне скасування візових вимог, вчинену 25 липня 2022 р. у м. Київ", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що угода передбачає можливість безвізового в'їзду та перебування громадян України та громадян Гватемала у державі іншої сторони строком до 90 днів протягом 180 днів.

"Набуття чинності угоди та її імплементація дозволить встановити на взаємній та постійній основі безвізовий режим поїздок громадян України та громадян Республіки Гватемала, що сприятиме збільшенню обсягів торгівлі та розвитку міжлюдських контактів, а також туризму, як тільки вирішить ситуація з безпекою", - зазначили у МЗС.

Про дату запуску безвізу між країнами буде повідомлено додатково після виконання внутрішньодержавних процедур гватемальською стороною.

Нагадаємо, у липні Кабінет міністрів України схвалив угоду про безвізовий режим із Гватемалою.

Пізніше міжурядову угоду було підписано президентами країн під час зустрічі у Києві.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна у Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Безвізовий режимГватемала