Украина и Гватемала подписали соглашение о безвизе

Между Украиной и Гватемалой устанавливается взаимный безвизовый режим.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-конференцию президента Владимира Зеленского по итогам встречи с президентом Гватемалы Алехандро Джамматтеи.

По его словам, лидеры обеих стран договорились объединять усилия на международных площадках для дальнейшей изоляции России. "Также во время визита подписано межправительственное Соглашение о взаимной отмене визовых требований и начат торгово-экономический диалог для воплощения конкретных проектов без посредников. Убежден, что это будет способствовать развитию бизнес-социальных, промышленных связей между нашими странами", - отметил Зеленский.