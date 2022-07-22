ua ru
Пт, 22 июля News Daily Lite Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Украина вводит безвиз с одной из стран Центральной Америки

Новина українською →
Киев, Пятница 22 июля 2022 17:59
Украина вводит безвиз с одной из стран Центральной Америки Фото: Гватемала отменила визовый режим для украинцев (Omar Marques/Getty Images)
Автор: Сергей Новиков

Кабинет министров Украины одобрил соглашение о безвизовом режиме с Гватемалой.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram представителя Кабмина в Верховной раде Тараса Мельничука.

Сообщается, что граждане Украины и Гватемалы с действительными паспортами для заграничных поездок смогут въезжать, выезжать, следовать транзитом и находиться без виз на территории государства другой стороны, если срок пребывания не превышает 90 дней в течение 180 дней.

Напомним, в прошлом году Украина ввела безвизовый режим с Перу.

При этом с 1 июля 2022 года из-за военного вторжения отменен безвиз с Российской Федерацией.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Безвизовый режим Гватемала
NEWS
Зеркальные договоры в Турции. Что известно на данный момент о зерновом соглашении
Зеркальные договоры в Турции. Что известно на данный момент о зерновом соглашении
DAILY
Гривна падает, цены растут. Что ждет экономику Украины ближайшие пару лет
Юрий Дощатовспециальный корреспондент Гривна падает, цены растут. Что ждет экономику Украины ближайшие пару лет