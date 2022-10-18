Украинское правительство утвердило безвиз с Гватемалой

"18 октября правительство утвердило соглашение между Кабинетом министров Украины и правительством Республики Гватемала о взаимной отмене визовых требований, совершенное 25 июля 2022 г. в г. Киев", - говорится в сообщении.

Отмечается, что соглашение предусматривает возможность безвизового въезда и пребывания граждан Украины и граждан Гватемала в государстве другой стороны сроком до 90 дней в течение 180 дней.

"Вступление соглашения в силу и его имплементация позволит установить на взаимной и постоянной основе безвизовый режим поездок граждан Украины и граждан Республики Гватемала, что будет способствовать увеличению объемов торговли и развития межчеловеческих контактов, а также туризма, как только разрешит ситуация с безопасностью", - отметили в МИД.

При этом о дате запуска безвиза между странами будет сообщено дополнительно после выполнения внутригосударственных процедур гватемальской стороной.