Український тренер отримав дискваліфікацію на 5 матчів: що трапилося

Федерація баскетболу України серйозно покарала керманича "Дніпра" Володимира Коваля за демарш команди в поєдинку Суперліги проти львівської "Політехніки-Галичини".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт організації .

Вітчизняний фахівець отримав дискваліфікацію за скандальний епізод у чемпіонаті України. Він забрав команду з майданчика за 18 секунд до фінальної сирени в матчі проти львів'ян.

"Цей інцидент було розглянуто Директоратом чемпіонату України та прийнято рішення відсторонити Володимира Коваля на п'ять матчів та застосувати до клубу штрафні санкії у розмірі 60 тисяч гривень. При цьому, у разі повторного випадку БК "Дніпро" може бути позбавлений участі у чемпіонаті", – йдеться в заяві ФБУ.

Функціонери врахували низку неназваних пом'якшувальних обставин. Клубу загрожував штраф на 200 тисяч грн, а тренеру – 2-річна заборона працювати. Раніше Коваль пояснив демарш дніпровців незадовільним суддівством і анонсував подання протесту, а федерація зарахувала "Дніпру" технічну поразку (0:20).

На зимову паузу в Суперлізі дніпряни пішли з 3-ї позиції. Підопічні емоційного тренера здобули 9 перемог при чотирьох поразках. Беззаперечний лідер першості – столичний "Будівельник", який виграв усі 13 матчів чемпіонату України.