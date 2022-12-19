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"Будівельник" здолав "Київ-Баскет" у дербі, "Дніпро" отримав технічну поразку за протест

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Львів, Понеділок 19 грудня 2022 20:20
"Будівельник" здолав "Київ-Баскет" у дербі, "Дніпро" отримав технічну поразку за протест Фото: Київське дербі завершилося тріумфом "Будівельника" (fbu.ua)
Автор: Антон Федорців

Чергові три матчі регулярного чемпіонату баскетбольної Суперліги відбулися у понеділок. Перемоги відсвяткували столичний "Будівельник", львівська "Галичина" і одеська БІПА.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результати поєдинків.

Україна, Суперліга, регулярний чемпіонат

"Старий Луцьк" – БІПА – 64:76 (12:21, 17:24, 18:19, 17:12)

"Галичина" – "Дніпро" – 20:0 (технічна перемога, результат 70:68 анульований)

"Київ-Баскет" – "Будівельник" – 64:77 (7:23, 21:18, 19:25, 17:11)

Центральним матчем дня стало дербі Києва. "Будівельник" заволодів ініціативою зі старту, методично збільшуючи власну перевагу над "Київ-Баскетом". Як наслідок, перша чверта завершилася повним розгромом "бджіл" (23:7).

У другій 10-хвилинці "Київ-Баскет" трохи оговтався і нав'язав конкуренцію "гладіаторам". Та навіть цей локальний успіх номінальних господарів скоротив дефіцит очок лише до 13-ти пунктів. Обмін перемогами за чвертями після великої перерви на підсумок повпливав не надто – "Будівельник" упевнено переміг.

"Гладіатори" залишаються єдиним колективом Суперліги без поразок у сезоні 2022/23. Столичний гранд здобув 12 перемог. Натомість "Київ-Баскет" іде на 3-й сходинці (8 перемог, 3 поразки).

Скандалом завершився поєдинок середняків чемпіонату. На останній хвилині матчу "Галичини" проти "Дніпра" гості за вказівкою головного тренера покинули майданчик. У коментарі Володимир Коваль пояснив демарш дніпровців незадовільним суддівством і анонсував подання протесту, а баскетбольна федерація оперативно зарахувала "Дніпру" технічну поразку.

До слова, київський "Будівельник" програв "Хапоелю" з Хайфи матч другого етапу Кубка Європи ФІБА.

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