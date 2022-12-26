ua ru
Пн, 26 грудня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Аутсайдер баскетбольної Суперліги першим у сезоні змінив тренера: хто очолив колектив

Новость на русском →
Запоріжжя, Понеділок 26 грудня 2022 15:32
Аутсайдер баскетбольної Суперліги першим у сезоні змінив тренера: хто очолив колектив Фото: Дмитро Щіглинський повернувся до керма "Запоріжжя" (facebook.com/ZPbasket)
Автор: Антон Федорців

Керівництво передостанньої команди чемпіонату України – "Запоріжжя" – пішло на кадрові зміни в тренерському штабі. Посаду головного тренера втратив Кирило Вікторов.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційну Facebook-сторінку клубу.

Дмитро Щіглинський – новий керманич запоріжців. Раніше він вже очолював місцеві команди.

У 2009-2021 рр. Щіглинський тренер працював із "Ферро-ЗНТУ" та "Запоріжжям". Досвідчений фахівець замінив на посаді Вікторова, з яким команда здобула всього дві перемоги в нинішньому сезоні. Екс-головний тренер, однак, залишиться у структурі запоріжців разом зі своїм асистентом Андрієм Жержеруновим.

На зимову паузу "Запоріжжя" пішло на 8-й сходинці Суперліги. У першому та останньому матчах "осінньої" частини першості запоріжці здолали "Черкаські Мавпи" (62:61, 82:77). Перерваний війною сезон 2021/22 команда завершила сьомою.

Безумовним лідером цьогорічної першості залишається столичний "Будівельник". Кияни виграли всі 13 матчів Суперліги. Доповнили топ-3 одеська БІПА (12 перемог, 1 поразка) та "Дніпро" (9 перемог, 4 поразки).

До слова, минулого тижня "Прометей" здолав "Венецію" у групі A баскетбольного Єврокубка.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Чемпионат Украины Баскетбол
NEWS
Зростання неминуче? Чого чекати від курсу долара і чи впливає він на ціни в Україні
Зростання неминуче? Чого чекати від курсу долара і чи впливає він на ціни в Україні
DAILY
Сергій Грабський: Ідея росіян взяти Київ від початку виглядає як авантюра
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Сергій Грабський: Ідея росіян взяти Київ від початку виглядає як авантюра