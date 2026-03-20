Український "технодесант": ЗСУ почали випробування перших екзоскелетів на фронті (відео)

17:50 20.03.2026 Пт
2 хв
Як нові рішення впливають на можливості бійців?
aimg Сергій Козачук
Фото: у Силах оборони тестують спеціальні екзоскелети (Скін відео facebook.com_7CorpsDSHV)

У Силах оборони тестують спеціальні екзоскелети, які допомагають артилеристам легше переносити важкі снаряди. Технологічне рішення вже випробовують у бойових умовах на Покровському напрямку.

Випробування на передовій

Тестові зразки вже використовують військовослужбовці 147-ї окремої артилерійської бригади на Покровському напрямку. Технологія дозволяє артилеристам ефективніше виконувати завдання, попри значну вагу снарядів.

За словами полковника Віталія Сердюка, начальника управління ракетних військ та артилерії корпусу, щоденна робота бійців вимагає надзвичайних зусиль.

"Щодня артилеристи витримують високе фізичне навантаження. Вони щодня носять 15-30 снарядів масою по 50 кг кожен. За результатами випробування, вони менше втомлюються, швидше працюють і довше зберігають боєздатність", - підкреслив Сердюк.

Можливості технології

Впровадження екзоскелетів є частиною філософії "технодесанту", мета якої - полегшити працю людини за допомогою інновацій.

Основні характеристики обладнання:

  • зниження фізичного навантаження на організм до 30%;
  • підтримка швидкості пересування до 20 км/год;
  • запас ходу складає 17 км.

"Ми полегшуємо людські надзусилля технологічними рішеннями", - зазначають у пресслужбі корпусу.

Випробування новітньої зброї в Україні

Нагадаємо, Україна стала головним світовим полігоном для тестування сучасного озброєння. Зокрема, у країні запустили спеціальну платформу для випробувань західної техніки в реальних бойових умовах.

Також у межах оборонної співпраці німецький концерн Rheinmetall презентував секретну зброю - новітній дрон, який вже проходить перевірку на фронті.

Крім того, для посилення безпеки на передовій та в тилу в Україні випробовують нові системи захисту від ворожих безпілотників та балістичних ракет.

