Мирный план США Графики отключения света Война в Украине

Украинский "технодесант": ВСУ начали испытания первых экзоскелетов на фронте (видео)

17:50 20.03.2026 Пт
2 мин
Как новые решения влияют на возможности бойцов?
aimg Сергей Козачук
Фото: в Силах обороны тестируют специальные экзоскелеты (Скин видео facebook.com_7CorpsDSHV)

В Силах обороны тестируют специальные экзоскелеты, которые помогают артиллеристам легче переносить тяжелые снаряды. Технологическое решение уже испытывают в боевых условиях на Покровском направлении.

Испытания на передовой

Тестовые образцы уже используют военнослужащие 147-й отдельной артиллерийской бригады на Покровском направлении. Технология позволяет артиллеристам эффективнее выполнять задачи, несмотря на значительный вес снарядов.

По словам полковника Виталия Сердюка, начальника управления ракетных войск и артиллерии корпуса, ежедневная работа бойцов требует чрезвычайных усилий.

"Ежедневно артиллеристы выдерживают высокую физическую нагрузку. Они ежедневно носят 15-30 снарядов массой по 50 кг каждый. По результатам испытания, они меньше устают, быстрее работают и дольше сохраняют боеспособность", - подчеркнул Сердюк.

Возможности технологии

Внедрение экзоскелетов является частью философии "технодесанта", цель которой - облегчить труд человека с помощью инноваций.

Основные характеристики оборудования:

  • снижение физической нагрузки на организм до 30%;
  • поддержка скорости передвижения до 20 км/ч;
  • запас хода составляет 17 км.

"Мы облегчаем человеческие сверхусилия технологическими решениями", - отмечают в пресс-службе корпуса.

Испытания новейшего оружия в Украине

Напомним, Украина стала главным мировым полигоном для тестирования современного вооружения. В частности, в стране запустили специальную платформу для испытаний западной техники в реальных боевых условиях.

Также в рамках оборонного сотрудничества немецкий концерн Rheinmetall представил секретное оружие - новейший дрон, который уже проходит проверку на фронте.

Кроме того, для усиления безопасности на передовой и в тылу в Украине испытывают новые системы защиты от вражеских беспилотников и баллистических ракет.

Больше по теме:
УкраинаВооруженные силы УкраиныВойна в Украине