Украинский "технодесант": ВСУ начали испытания первых экзоскелетов на фронте (видео)

Испытания новейшего оружия в Украине

Напомним, Украина стала главным мировым полигоном для тестирования современного вооружения. В частности, в стране запустили специальную платформу для испытаний западной техники в реальных боевых условиях.

Также в рамках оборонного сотрудничества немецкий концерн Rheinmetall представил секретное оружие - новейший дрон, который уже проходит проверку на фронте.

Кроме того, для усиления безопасности на передовой и в тылу в Украине испытывают новые системы защиты от вражеских беспилотников и баллистических ракет.