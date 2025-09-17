Український суд заочно засудив депутата Держдуми РФ до 15 років: що відомо

Вирок ухвалено заочно, оскільки обвинувачений переховується в Росії.

Деталі справи

Згідно з матеріалами справи, Голіков, будучи з 19 вересня 2021 року депутатом Держдуми РФ, 15 лютого 2022 року в Москві проголосував за постанову про звернення до президента РФ Володимира Путіна щодо визнання так званих "Донецької народної республіки" ("ДНР") та "Луганської народної республіки" ("ЛНР") як незалежних держав. 22 лютого 2022 року він також підтримав ратифікацію "договорів про дружбу, співробітництво та взаємну допомогу" з цими утвореннями.

Суд встановив, що ці дії були вчинені умисно, за попередньою змовою з іншими депутатами та представниками влади РФ, з метою зміни меж території України, порушення її суверенітету та територіальної цілісності. Вони суперечили Конституції України, Будапештському меморандуму 1994 року, Гельсінкському заключному акту 1975 року та нормам Статуту ООН.

"Обвинувачений усвідомлював злочинність своїх дій та передбачав тяжкі наслідки, включаючи загибель людей, зокрема цивільного населення", - йдеться у вироку.

Суд підкреслив, що ратифікація цих "договорів" стала приводом для повномасштабного військового вторгнення РФ в Україну 24 лютого 2022 року, що призвело до масової загибелі людей, значних руйнувань та інших тяжких наслідків.

Докази проти Голікова

Як докази винуватості Голікова суд навів:

результати голосувань на офіційному сайті Держдуми РФ, де зафіксовано його голоси "за";

протоколи оглядів інтернет-ресурсів, стенограми засідань та відеозаписи, що підтверджують одноголосне голосування депутатів, що свідчить про попередню змову;

матеріали з інших кримінальних проваджень, які фіксують загибель цивільних осіб від дій російських військових, зокрема обстріли житлових будинків, автомобілів та наїзди техніки в Київській, Хмельницькій та інших областях.

Суд відкинув можливість дипломатичного імунітету для Голікова, посилаючись на українське законодавство та міжнародні конвенції, які не поширюються на депутатів Держдуми РФ.

Олега Голікова було засуджено до 15 років позбавлення волі з конфіскацією всього майна на користь держави Україна. Строк відбування основного покарання Голікова обраховувати з дня його затримання.