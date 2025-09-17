Украинский суд заочно приговорил депутата Госдумы РФ к 15 годам: что известно

Приговор вынесен заочно, поскольку обвиняемый скрывается в России.

Детали дела

Согласно материалам дела, Голиков, будучи с 19 сентября 2021 года депутатом Госдумы РФ, 15 февраля 2022 года в Москве проголосовал за постановление об обращении к президенту РФ Владимиру Путину о признании так называемых "Донецкой народной республики" ("ДНР") и "Луганской народной республики" ("ЛНР") как независимых государств. 22 февраля 2022 года он также поддержал ратификацию "договоров о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи" с этими образованиями.

Суд установил, что эти действия были совершены умышленно, по предварительному сговору с другими депутатами и представителями власти РФ, с целью изменения границ территории Украины, нарушения ее суверенитета и территориальной целостности. Они противоречили Конституции Украины, Будапештскому меморандуму 1994 года, Хельсинкскому заключительному акту 1975 года и нормам Устава ООН.

"Обвиняемый осознавал преступность своих действий и предвидел тяжкие последствия, включая гибель людей, в том числе гражданского населения", - говорится в приговоре.

Суд подчеркнул, что ратификация этих "договоров" стала поводом для полномасштабного военного вторжения РФ в Украину 24 февраля 2022 года, что привело к массовой гибели людей, значительным разрушениям и другим тяжелым последствиям.

Доказательства против Голикова

В качестве доказательств виновности Голикова суд привел:

результаты голосований на официальном сайте Госдумы РФ, где зафиксированы его голоса "за";

протоколы осмотров интернет-ресурсов, стенограммы заседаний и видеозаписи, подтверждающие единогласное голосование депутатов, что свидетельствует о предварительном сговоре;

материалы из других уголовных производств, которые фиксируют гибель гражданских лиц от действий российских военных, в частности обстрелы жилых домов, автомобилей и наезды техники в Киевской, Хмельницкой и других областях.

Суд отверг возможность дипломатического иммунитета для Голикова, ссылаясь на украинское законодательство и международные конвенции, которые не распространяются на депутатов Госдумы РФ.

Олег Голиков был приговорен к 15 годам лишения свободы с конфискацией всего имущества в пользу государства Украина. Срок отбывания основного наказания Голикова исчислять со дня его задержания.