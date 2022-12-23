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Депутат Держдуми РФ отримав 15 років в’язниці в Україні

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Україна, П'ятниця 23 грудня 2022 12:34
Депутат Держдуми РФ отримав 15 років в’язниці в Україні Фото: депутат Держдуми РФ Майданов (росЗМІ)
Автор: Наталія Гурковська

До 15 років тюрми засудили депутата Держдуми РФ Дениса Майданова, який голосував за визнання так званих "ЛДНР".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на СБУ.

"15 лютого цього року він підтримав постанову щодо звернення до президента РФ з проханням визнати "незалежність" окупованих районів Донецької та Луганської областей", - йдеться в повідомленні.

Крім цього, 22 лютого російський депутат проголосував за ратифікацію "договора о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи" між країною-агресором і терористичними організаціями "ЛДНР".

Тим самим посадовець сприяв реалізації кремлівського плану щодо захоплення України.

На підставі зібраних доказів суд визнав Майданова винним за ч. 3 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України) Кримінального кодексу України і призначив покарання у вигляді 15 років ув’язнення з конфіскацією майна.

"Оскільки засуджений наразі перебуває на території РФ, то початок строку відбування покарання визначено з дня його фактичного затримання", -зазначили в СБУ..

Як повідомлялось, СБУ оголосила у розшук колишнього народного депутата від "Партії Регіонів", який закликав українців підтримувати повномасштабне вторгнення Росії.

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