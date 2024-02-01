Український снайпер ліквідував двох росіян із 2680 м під Бахмутом (відео)
Український снайпер зміг ліквідувати двох російських окупантів із майже рекордної відстані. Відбулася вдала стрілянина у районі Бахмута Донецької області.
Відео знищення ворога показав командувач Сухопутними військами Олександр Сирський, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його Telegram.
"Працюють "Привиди Бахмуту" в районі Іванівського. Дистанція - 2680 метрів", - розповів він.
За даними генерала, вдалося знищити двох ворогів.
"Якісна робота", - констатував Сирський.
Робота снайперів на фронті
Нагадаємо, снайпери Сил спеціальних операцій ліквідували 12 і поранили трьох окупантів на Авдіївському напрямку. Для цього їм знадобилася лише година.
Окрім того, снайпер СБУ встановив світовий рекорд результативного пострілу. Він ліквідував російського військового з відстані 3800 метрів. Для цього він годинами сидів нерухомо в холодну погоду. Він чекав, коли його корегувальник дасть команду вистрілити.
До того ж українські снайпери не бояться близько підбиратися до ворога, влучно стріляючи по окупантах навіть уночі. Так, один із снайперів знищив ворожого спостерігача із 250 м у районі Бахмута.
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