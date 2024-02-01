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Украинский снайпер ликвидировал двух россиян с 2680 м под Бахмутом (видео)

Украина, Четверг 01 февраля 2024 08:22
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Украинский снайпер ликвидировал двух россиян с 2680 м под Бахмутом (видео) Фото: снайпер ВСУ ликвидировал двух россиян с 2680 м под Бахмутом (t me landforcesofukraine-1)
Автор: Наталия Гурковская

Украинский снайпер смог ликвидировать двух российских оккупантов с почти рекордного расстояния. Произошла удачная стрельба в районе Бахмута Донецкой области.

Видео уничтожения врага показал командующий Сухопутными войсками Александр Сырский, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его Telegram.

"Работают "Призраки Бахмута" в районе Ивановского. Дистанция - 2680 метров", - рассказал он.

По данным генерала, удалось уничтожить двух врагов.

"Качественная работа", - констатировал Сырский.

Работа снайперов на фронте

Напомним, снайперы Сил специальных операций ликвидировали 12 и ранили троих оккупантов на Авдеевском направлении. Для этого им понадобился только час.

Кроме того, снайпер СБУ установил мировой рекорд результативного выстрела. Он ликвидировал российского военного с расстояния в 3800 метров.Для этого он часами сидел неподвижно в холодную погоду. Он ждал, когда его корректировщик даст команду выстрелить.

К тому же украинские снайперы не боятся близко подбираться к врагу, метко стреляя по оккупантам даже ночью. Так, один из снайперов уничтожил вражеского наблюдателя с 250 м в районе Бахмута.

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