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Український школяр дебютуватиме в професіоналах у 15 років

Фото: Нікіта Білозерцев на одному з юніорських змагань (sportstar.thehindu.com)
Автор: Антон Федорців

Юний український тенісист Нікіта Білозерцев виборов право зіграти на дорослому турнірі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на BTU.

15-річний українець дебютує на професіональному рівні в турецькій Антальї. Він виступить на турнірі під егідою Міжнародної федерації тенісу (ITF).

Білозерцев наступного тижня гратиме проти італійця Габріеле Марії Ноче. Йому 28 років і він іде на 1042-й позиції в рейтингу Асоціації теніситів-професіоналів. Поєдинок відбудеться на ґрунті, а змагання належать до серії ITF M15.

Уродженець Хмельницького Білозерцев – головна надія українського чоловічого тенісу. Наразі він посідає 73-тє місце в світовому юніорському рейтингу та здобув статус першої ракетки України серед юніорів. У своїй кар'єрі він здобув 5 титулів ITF Juniors.

Найсильнішим українським тенісистом в історії досі залишається Андрій Медведєв. У травні 1994-го іменитий українець ішов 4-м у рейтингу ATP після перемог на ґрунтових Monte Carlo та Open German Open. Вершина кар'єри Медведєва – фінал "Ролан Гарроса" в 1999 році.

 

До слова, українка Світоліна піднялася на три позиції в рейтингу WTA.

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