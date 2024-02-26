Світоліна злетіла вгору на три позиції, інші українки трохи втратили: новий рейтинг WTA

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт організації .

За тиждень титулована українка піднялася на три сходинку вгору та посіла 17-те місце. До свого активу 29-річна тенісистка записала 2332 залікових очка.

Тим часом її співвітчизниці в топ-50 втратили по кілька позицій. Зокрема, Даяна Ястремська та Марта Костюк опустилися на чотири сходинки, Ангеліна Калініна – на три, а Леся Цуренко – на дві. Натомість три з чотирьох українських тенісисток у другій сотні рейтингу покращили становище.

Найвагоміший прогрес показала Юлія Стародубцева. Вона піднялася на п'ять позиції та посіла 130-те місце. Неподалік розташувалася і Дарія Снігур (135-те). Також у топ-200 класифікації перебувають Катерина Байндль (181-ше) та Катаріна Завацька (187-ме).

Лідером рейтингу професіоналок залишається Іга Свьонтек. Полька серйозно відірвалася від Аріни Сабаленко з Білорусі та американки Корі Гауфф. До чільної п'ятірки також потрапили Єлена Рибакіна з Казахстану та Джессіка Пегула (США).