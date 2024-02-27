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Украинский школьник дебютирует в профессионалах в 15 лет

Фото: Никита Белозерцев на одном из юниорских соревнований (sportstar.thehindu.com)
Автор: Антон Федорцив

Юный украинский теннисист Никита Белозерцев завоевал право сыграть на взрослом турнире.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на BTU.

15-летний украинец дебютирует на профессиональном уровне в турецкой Анталье. Он выступит на турнире под эгидой Международной федерации тенниса (ITF).

Белозерцев на следующей неделе сыграет против итальянца Габриэле Марии Ноче. Ему 28 лет и он идет на 1042-й позиции в рейтинге Ассоциации тенниситов-профессионалов. Поединок состоится на грунте, а соревнования принадлежат к серии ITF M15.

Уроженец Хмельницкого Белозерцев – главная надежда украинского мужского тенниса. В данный момент он занимает 73-е место в мировом юниорском рейтинге и получил статус первой ракетки Украины среди юниоров. В своей карьере он завоевал 5 титулов ITF Juniors.

Сильнейшим украинским теннисистом в истории остается Андрей Медведев. В мае 1994-го именитый украинец шел 4-м в рейтинге ATP после побед на грунтовых Monte Carlo и Open German Open. Вершина карьеры Медведева – финал "Ролан Гарроса" в 1999 году.

К слову, украинка Свитолина поднялась на три позиции в рейтинге WTA.

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Теннис