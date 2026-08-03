Український сервіс хоче замінити Patreon, блоги й чати: що вміє The Deya

Причина створення The Deya - надмірна фрагментацію сучасних онлайн-сервісів.

Наразі творці контенту та підприємці змушені використовувати окремі майданчики для різних завдань: писати статті на одному ресурсі, розвивати спільноту у месенджерах, шукати фінансування на спеціалізованих краудфандингових сайтах, а демонструвати готові продукти десь інде.

Платформа The Deya покликана об'єднати всі ці сценарії в одному місці, дозволяючи користувачам розвивати власні ідеї без постійного переходу між різними вебсервісами.

Алгоритм, як працює платформа (скриншот: The Deya)

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Ключові можливості платформи

Сервіс пропонує розширений функціонал для ефективного ведення проєктів.

Створення спільнот та блогів: авторам доступні зручні інструменти для публікації матеріалів, ведення тематичних спільнот та прямої взаємодії з підписниками;

Краудфандинг та презентація ідей: користувачі можуть запускати кампанії зі збору коштів на власні розробки або соціальні ініціативи, а також демонструвати готові стартапи;

Штучний інтелект: вбудовані ШІ-інструменти аналізують ефективність залучення підтримки, допомагають знаходити цільову аудиторію та оптимізувати просування продуктів.

Філософія проєкту (скриншот: The Deya)

Розробники наголошують, що The Deya має стати повноцінною екосистемою, де креатори, розробники та бізнесмени зможуть тестувати ідеї, шукати однодумців і масштабувати власні ініціативи.

Реальні кейси вже отрмали життя на платформі (скриншот: The Deya)

Наразі платформа вже працює у вебверсії. Команда проєкту продовжує активно розвивати сервіс та запрошує всіх охочих долучитися до тестування і поділитися зворотним зв'язком.