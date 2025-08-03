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Український Робін Гуд Олекса Довбуш: ким він був насправді - героєм чи розбійником?

Неділя 03 серпня 2025 08:37
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Український Робін Гуд Олекса Довбуш: ким він був насправді - героєм чи розбійником? Ким був насправді Олекса Довбуш (фото: old.libr.dp.ua)
Автор: Анна Шиканова

Олекса Довбуш - легендарний ватажок опришків, якого в народі називають українським Робіном Гудом. Він став символом боротьби за справедливість, хоча його реальна біографія сповнена суперечностей.

Ким же був Довбуш насправді - месником, розбійником чи героєм, створеним народною уявою, розповідає РБК-Україна.

Олекса Довбуш - герой, що став символом спротиву в Карпатах. Його називають українським Робіном Гудом - ватажком опришків, який грабував панів і допомагав бідним. Але де закінчується правда і починається легенда?

Хто такі опришки?

Опришки - народні месники, що діяли у Карпатах у 16–19 століттях. Це були збройні загони, які виступали проти соціальної нерівності, феодального гніту, іноді проти польської або угорської влади.

Довбуш у документах

Олекса Довбуш народився 1700 року в селі Печеніжин (тепер Івано-Франківщина). Історичні джерела згадують про його діяльність у 1738–1745 роках.

Він справді очолював загін, що нападав на шляхту, магнатів, маєтки. Проте відомостей про його особистість - небагато.

Міф чи реальність?

Народ створив довкола Довбуша легенди. Йому приписують надприродну силу, чарівні предмети, здатність зникати з поля бою. У фольклорі він добрий месник, у панських архівах - небезпечний бандит. Де саме істина невідомо.

Смерть героя

Загинув Довбуш 1745 року від кулі чоловіка коханої жінки - Стефана Дзвінчука. Владі нарешті вдалося ліквідувати найвідомішого опришка. Але це не зупинило легенду.

У культурі

Олекса Довбуш став символом свободи й боротьби. Його образ присутній у піснях, легендах, кіно, літературі. Йому присвячені балет, фільм, пам’ятники - зокрема в Івано-Франківську та на скелі Довбуша біля Яремча.

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Для написання цього матеріалу були використані такі джерела: Національний музей народного мистецтва Гуцульщини та Покуття, Енциклопедія історії України, Інститут історії України НАН України.

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