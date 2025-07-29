Людина, яка намалювала Україну: що ви знаєте про художника Георгія Нарбута?

Георгій Нарбут - український художник, який заклав візуальні основи державності ще сто років тому. Саме він оформив перші українські гроші, герб УНР і створив стиль, що досі впізнається в українському дизайні.

Чому Нарбута називають "людиною, яка намалювала Україну", і як його спадщина оживає в сучасній гривні, розповідає РБК-Україна .

Він створив Україну - у шрифтах, гербах, гривнях

На початку 20 століття, коли Українська Народна Республіка боролася за незалежність, Георгій Нарбут взяв на себе завдання, яке сьогодні назвали б брендингом країни.

Його робота - це не просто ілюстрації чи графіка. Він надав візуальну форму українській державі - створив герб УНР, поштові марки, банкноти, оформлення урядових документів і навіть шрифт.

Дизайнер гривні

У 1917-1918 роках саме Нарбут розробив перші українські банкноти. Його 100 карбованців - одна з найвідоміших купюр в історії України. В ній поєднується барокова пишність, національні орнаменти та глибока символіка. Його стиль легко впізнати - це густо орнаментована графіка, гармонія тексту і зображення, сила лінії.

Сучасна гривня багато в чому повторює його естетику і не випадково. Художники Незалежної України послуговувалися архівами Нарбута при створенні дизайну нових банкнот 1990-х.

Дизайн українських купюр (фото: Вікіпедія)

Шрифт і стиль української ідентичності

Нарбут також створив унікальний український шрифт, що поєднував латинку, кирилицю й народну стилістику. Його абетки зберігаються у музеях, а шрифти досі використовуються в сучасних проєктах.

Його роботи - це не лише дизайн, а й маніфест української культури. Нарбут формував нову естетику, в якій українська традиція йшлася поруч із європейською модерною графікою.

Історія митця, який не встиг зробити більше

Георгій Нарбут помер у 1920 році, йому було лише 35. Але навіть за коротке життя він встиг створити фундамент для всього, що ми сьогодні називаємо візуальним образом України.

За життя він став не тільки автором перших українських банкнот та поштових марок, а й ще заснував Українську академію мистецтв. Також він створював ескізи військових мундирів армії України, оформлень упаковок та етикеток для українських товарів, гральних карт.

Дизайн Георгія Нарбута (фото: Вікіпедія)

18 липня 1918 року гетьман Павло Скоропадський затвердив створену Нарбутом малу Державну печатку.

Його вплив відчувається і в новій айдентиці державних установ, і в логотипах сучасних брендів, і в дизайні гривні, яка стала символом відродженої нації.