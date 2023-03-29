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"Український рій імені Руста. Данілов анонсував появу в України дронів з дальністю 3 тисячі км

Фото: секретар РНБО Олексій Данілов (Getty Images)
Автор: Єлизавета Драбкіна

На озброєнні українських військових можуть з'явитися ударні безпілотники з дальністю польоту понад 3 тисячі кілометрів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на секретаря РНБО Олексія Данілова у Twitter.

""Український рій імені Матіаса Руста" - десятки моделей, тисячі дронів. Ударні БПЛА на озброєнні ЗСУ дальністю польоту більш як 3000 км", - написав він.

Данілов також опублікував фотографію з літаком німецького пілота Матіаса Руста, який у 1987 році пролетів понад тисячу кілометрів, обійшов системи протиповітряної оборони СРСР та приземлився на Червоній площі в Москві.

"1987 рік, Червона площа, Москва, літак, Руст", - додав секретар РНБО.

Нагадаємо, нещодавно Україна сформувала перші три ударні роти безпілотників, вони вже готові до бою.

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дрониОлексій Данілов