"Украинский рой имени Руста". Данилов анонсировал появление в Украине дронов с дальностью 3 тысячи км

""Украинский рой имени Матиаса Руста" - десятки моделей, тысячи дронов. Ударные БПЛА на вооружении ВСУ с дальностью полета более 3000 км", - написал он.

Данилов также опубликовал фотографию с самолетом немецкого пилота Матиаса Руста, который в 1987 году пролетел более тысячи километров, обошел системы противовоздушной обороны СССР и приземлился на Красной площади в Москве.

"1987 год, Красная площадь, Москва, самолет, Руст", - добавил секретарь СНБО.

Напомним, недавно Украина сформировала первые три ударные роты беспилотников, они уже готовы к бою.

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