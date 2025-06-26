Українській прапор вкрали з будівлі спецслужби у Литві: що відомо
Невідомі викрали український прапор із флагштоком з будівлі Спеціальної слідчої служби в литовському місті Панявежис. Поліція почала розслідування
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на литовський суспільний мовник LRT.
Вчора, 25 червня, близько 7:30 ранку помітили, що з будівлі Спеціальної слідчої служби зник український прапор зі штоком. Правоохоронці почали перевіряти прилеглу територію та шукати зниклий символ.
І вже за годину близько 8:45 прапор було знайдено на іншій вулиці, також у Паневежисі.
Причини викрадення поки що невідомі, ведеться розслідування. Правоохоронці кваліфікують цей інцидент як порушення громадського порядку. Можливі мотиви з’ясовуються. Наразі тривають слідчі дії.
Нагадаємо, у Польщі поліція займається справою про зняття українського прапора з будівлі міської ради в Білій Підляській. Це сталося під час мітингу кандидата в президенти, депутата Європарламенту Гжегожа Брауна.
Раніше ми писали, що 1 січня у Києві зняли головний прапор України та назвали причини.
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