Украинский флаг украли из здания спецслужбы в Литве: что известно

Неизвестные похитили украинский флаг с флагштоком из здания Специальной следственной службы в литовском городе Панявежис. Полиция начала расследование

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на литовский общественный вещатель LRT .

Вчера, 25 июня, около 7:30 утра заметили, что из здания Специальной следственной службы исчез украинский флаг со штоком. Правоохранители начали проверять прилегающую территорию и искать пропавший символ.

И уже через час около 8:45 флаг был найден на другой улице, также в Паневежисе.

Причины похищения пока неизвестны, ведется расследование. Правоохранители квалифицируют этот инцидент как нарушение общественного порядка. Возможные мотивы выясняются. Сейчас продолжаются следственные действия.