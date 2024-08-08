Розвідники знищили триколор РФ на школі у Нью-Йорку та повернули прапор України (відео)

Українські розвідники повернули український прапор на будівлю школи-інтернату №38 в Нью-Йорку Донецької області. Раніше росіяни розповсюджували відео із російським триколором на флагштоку освітнього закладу.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на відео 53-ї окремої механізованої бригади ім. князя Володимира Мономаха.
Військові поділилися відео, на якому український стяг повернутий на своє законне місце.
Повідомляється, що одним точним ударом fpv-дрона розвідники знищили триколор окупантів, який 6 серпня вони ризикнули вивісити у Нью-Йорку.
"Розвідка - це воїни, котрі скромно та тихо роблять, здавалось неможливі речі, немов прадавні характерники, під покровом тіні завдають ударів та знищують", - йдеться у дописі на сторінці бригади у Facebook.
Раніше РБК-Україна повідомляло про намагання росіян оточити ЗСУ в районі Нью-Йорку.
Сьогодні стало відомо, що загальна кількість боїв на фронті за минулу добу зменшилася. Українські військові повідомили про 96 бойових зіткнень сьогодні та 136 зіткнень за 7 серпня.
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