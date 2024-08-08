UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Розвідники знищили триколор РФ на школі у Нью-Йорку та повернули прапор України (відео)

Фото: розвідники повернули український прапор до Нью-Йорка (Getty Images)
Автор: РБК-Україна

Українські розвідники повернули український прапор на будівлю школи-інтернату №38 в Нью-Йорку Донецької області. Раніше росіяни розповсюджували відео із російським триколором на флагштоку освітнього закладу.

Військові поділилися відео, на якому український стяг повернутий на своє законне місце.

Повідомляється, що одним точним ударом fpv-дрона розвідники знищили триколор окупантів, який 6 серпня вони ризикнули вивісити у Нью-Йорку. 

"Розвідка - це воїни, котрі скромно та тихо роблять, здавалось неможливі речі, немов прадавні характерники, під покровом тіні завдають ударів та знищують", - йдеться у дописі на сторінці бригади у Facebook.

 

Раніше РБК-Україна повідомляло про намагання росіян оточити ЗСУ в районі Нью-Йорку.

Сьогодні стало відомо, що загальна кількість боїв на фронті за минулу добу зменшилася. Українські військові повідомили про 96 бойових зіткнень сьогодні та 136 зіткнень за 7 серпня.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Донецька областьЗбройні сили України