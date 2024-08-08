Розвідники знищили триколор РФ на школі у Нью-Йорку та повернули прапор України (відео)

Раніше РБК-Україна повідомляло про намагання росіян оточити ЗСУ в районі Нью-Йорку.

Сьогодні стало відомо, що загальна кількість боїв на фронті за минулу добу зменшилася. Українські військові повідомили про 96 бойових зіткнень сьогодні та 136 зіткнень за 7 серпня.

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