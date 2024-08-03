Росіяни вийшли на важливу трасу біля Вугледара і спробують оточити ЗСУ в районі Нью-Йорка: карти ISW

Російські війська досягли своєї давньої тактичної мети – вийти на трасу О-0532, щоб перерізати українську наземну лінію зв’язку, яка з’єднує Вугледар і Костянтинівку, що під Донецьком. Також окупанти просунулися у Нью-Йорку і Залізному, можлива спроба тактичного оточення військ ЗСУ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Інститут вивчення війни (ISW) .

Схід України. Операція №1 - Харківська область

1 і 2 серпня тривали бої в районі Глибокого, Липців, Вовчанська і Тихого, але підтверджених змін на лінії фронту не було.

Російські військові блогери стверджували, що українські сили нещодавно втратили позиції у Вовчанську і намагаються вийти на східну околицю агрегатного заводу та утримати позиції в західній частині об’єкта.

Операція №2 - Луганська область

Генштаб ЗСУ повідомив, що 1 і 2 серпня російські війська продовжували наступальні операції на південний схід від Куп’янська в районах Піщаного, Стельмахівки та Андріївки та на північний захід від Кремінної в районі Макіївки, Невського та Торського, але підтверджених змін на лінії фронту не було.

Командир українського батальйону, який діяв уздовж лінії Куп’янськ-Сватове-Кремінна, повідомив 2 серпня, що російські війська останнім часом посилили наступ біля Макіївки та просуваються в цьому районі.

Операція №3 - Донецька область

Російські війська продовжували наступальні дії на Сіверському напрямку східніше Сіверська в районі Верхньокам'янського; на південний схід від Сіверська біля Івано-Даріївки, Виїмки, Спірного; і на південь від Сіверська біля Переїзного.

2 серпня російські війська продовжили наступ у районі Часового Яру, проте підтверджених змін лінії фронту не було.

Російські війська нещодавно просунулися поблизу Торецька та продовжили наступальні операції в цьому районі 2 серпня.

Геолокаційні кадри, опубліковані 1 серпня, свідчать про те, що окупанти просунулися в центрі Нью-Йорка. Російський блогер стверджував, що українські сили успішно контратакували в центрі Нью-Йорка та захопили невстановлену кількість загарбників, хоча ISW не бачив підтвердження цієї заяви.

Геолокаційні кадри, опубліковані 2 серпня, вказують на те, що російські війська нещодавно просунулися в південно-західному Залізному (на південний схід від Торецька). Російські блогери стверджували, що сили РФ також просунулися в Дружбі (на схід від Торецька) і що вони намагаються оточити українські сили на обмежених позиціях між Нью-Йорком і Залізним.

Російські наступи в Залізному та Нью-Йорку знаходяться приблизно в п’яти кілометрах одна від одної, і окупанти, ймовірно, спробують тактично оточити українські сили в цьому районі, припускають у ISW. Проте аналітики Інституту не вважають, що спроба російського оточення обов’язково вдасться. Можливе просування росіян на південний захід від Залізного або на північ від Нью-Йорка може призвести до того, що українські сили будуть змушені відійти з позицій між Залізним і Торецьком.

Російські війська нещодавно просунулися на північний захід від Авдіївки та 2 серпня досягли додаткових успіхів у цьому районі. Опубліковані 2 серпня геолокаційні кадри вказують на те, що російські війська просувалися вздовж вітрозахисних смуг на південь від Вовчого. Російські блогери стверджували, що окупанти, які діяли на північний захід від Авдіївки, просунулися в полях на південний захід від Тимофіївки та Прогресу та увійшли до південно-східної Іванівки. Ще один російський блогер стверджував, що російські війська також просунулися в західне Желанне (на північний захід від Авдіївки).

Російські війська досягли своєї давньої тактичної мети – вийти на трасу О-0532 і перерізати українську наземну лінію зв’язку (GLOC), що з’єднує Вугледар і Костянтинівку (обидва на південний захід від міста Донецька), але російські позиції вздовж шосе, мабуть, не віщують тактично значимих чи швидших російських успіхів у цьому районі. Геолокаційні кадри, опубліковані 1 серпня, показують, що російські війська нещодавно підійшли до ділянки траси О-0532 на південний захід від Костянтинівки і захопили її.

Російські джерела давно вважали перекриття шосе та порушення українських наземних ліній зв’язку (GLOCs) у Вугледарі головною тактичною метою на південний захід від Донецька і припускали, що це дозволить російським військам змусити українські сили відійти з позицій у Вугледарі та навколо нього.

Російські війська нещодавно активізували наступальні операції на південний захід від Донецька та провели кілька дорогих механізованих штурмів у цьому районі. Просування росіян до автомагістралі Вугледар-Костянтинівка, ймовірно, є результатом цього посилення наступальних зусиль, але російські досягнення на південний захід від Донецька продовжують бути поступовими. В Інституті зазначають, що українські сили мають інші GLOC, що ведуть до Вугледара, і перекриття автомагістралі O-0532 не суттєво погіршує здатність України утримувати та постачати позиції в районі Вугледара.

Повідомляється, що російські сили просунулися в інших місцях на південний захід від Донецька. Російський блогер стверджував, що загарбники просунулися в полях на південь від Побєди, хоча ISW не знайшов підтвердження цієї заяви.

Південна вісь

Обмежені позиційні бойові дії тривали на заході Запорізької області поблизу Роботиного, Малої Токмачки та Вербового.

2 серпня російські війська продовжували обмежені наземні атаки на східному (лівому березі) Херсонської області, включно з Кринками, але не зробили жодних підтверджених наступів.