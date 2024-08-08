Разведчики уничтожили триколор РФ на школе в Нью-Йорке и вернули флаг Украины (видео)

Ранее РБК-Украина сообщало о попытках россиян окружить ВСУ в районе Нью-Йорка.

Сегодня стало известно, что общее количество боев на фронте за минувшие сутки уменьшилось. Украинские военные сообщили о 96 боевых столкновениях сегодня и 136 столкновениях за 7 августа.

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