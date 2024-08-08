На фронті зменшилася кількість боїв: яка ситуація на напрямках

Кількість боїв на фронті за останню добу зменшилася. Військові зафіксували 96 бойових зіткнень, а минулої доби - 136 зіткнень.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генштаб ЗСУ.

За вчора противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах 69 авіаударів, скинувши 110 КАБів.

Авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони завдали 11 ударів по районах зосередження особового складу та техніки ворога, а також уразили два засоби ППО, сім засобів ракетних військ та артилерії, а також два склади з боєприпасами окупантів.

Ситуація на напрямках

Харківський. За добу зафіксовано три атаки. Сили оборони відбивали штурмові дії противника біля Вовчанська та Тихого.

Куп'янський. Відбулося п’ять спроб росіян просунутись поблизу Петропавлівки, Колісниківки та у бік Новоосинового.

Лиманський. Ворог атакував 12 разів неподалік Новосергіївки, Макіївки, Невського, Торського та у Серебрянському лісі.

Сіверський. Українські захисники відбили шість штурмових дій російських загарбників поблизу Спірного, Верхньокам’янського і Переїзного.

Краматорський. Окупанти атакували сім разів - всі звої зусилля зосередили поблизу Часового Яру. Там же завдали двох авіаударів некерованими бомбами.

Торецький. Ворог здійснив 11 атак у районах Північного, Нью-Йорка, Залізного та Торецька. По Торецьку та прилеглих до нього територіях російський агресор завдав 19 авіаударів - скинув понад три десятки керованих бомб.

Покровський. Захисники відбили 28 штурмових дій в районах десяти різних населених пунктів. Воздвиженка, Желанне, Карлівка та Гродівка - основні напрямки зосередження зусиль окупантів. За підтримки авіації росіяни намагалися витіснити підрозділи ЗСУ із займаних позицій.

Курахівський. Сили оборони відбили п’ять ворожих атак біля Красногорівки, Костянтинівки та Парасковіївки.

Времівський. Російські війська здійснили дві спроби просування з боку Володимирівки.

Оріхівський. Відбулося одне бойове зіткнення в районі Роботиного.

Придніпровський. Усі чотири атаки загарбників не мали успіху.