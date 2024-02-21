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Ставлення українців до Польщі та США погіршилося з літа минулого року

Україна, Середа 21 лютого 2024 09:59
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Ставлення українців до Польщі та США погіршилося з літа минулого року Фото: Українці погіршили ставлення до Польщі та США  (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Станом на лютий 2024 року більшість громадян вважає дружніми до України США і Великобританію (по 81%), Німеччину (80%), Польщу і Литву (по 79%), Канаду (78%), Францію (70%), Японію (55%).

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на опитування Соціологічної групи "Рейтинг".

Польща залишається дружньої країною для більшості українців, однак позитивна оцінка зменшилася з 94% до 79% порівняно з червнем минулого року. Крім того, з 79% до 33% знизилася частка тих, хто вважає Польщу однозначно дружньою.

Ставлення українців до Польщі та США погіршилося з літа минулого року

Хоча для більшості українців США продовжує сприйматися дружньою країною, однак також з 61% у червні до 35% наразі знизилася частка тих, хто говорить про однозначну дружність США, й натомість обирає варіант "скоріше дружня".

Ставлення українців до Польщі та США погіршилося з літа минулого року

Вороги та нейтральні країни

Абсолютна більшість українців вважає ворожими країнами Російську Федерацію (97%), Білорусь (90%), Іран (75%). До Білорусі ставлення погіршилось: з 56% до 71% виросла частка респондентів, які ставляться до Білорусі як до абсолютно ворожої країни.

Китай і Угорщина перейшли в категорію скоріше недружніх країн: 58% вважають ворожим Китай, і 52% - Угорщину. Раніше ці дві держави сприймалися більш нейтрально: Китай у червні 2023 року вважали ворожою країною 34% опитаних, а 52% - нейтральною, а Угорщину вважали раніше ворожою країною 42% опитаних, ще 26% - нейтральною.

Нейтрально-дружнім вважають Ізраїль: 44% оцінили як нейтральну, 38% - дружню. Туреччину українці розглядають більше як нейтральну країну (51%). Водночас, порівняно з червнем 2023 року з 40% до 30% знизилася поширеність думки, що Туреччина є дружньою країною.

Ставлення українців до Польщі та США погіршилося з літа минулого року

Опитування Соціологічної групи "Рейтинг" було проведене 10-11 лютого 2024 року серед 1000 респондентів в усіх областях, крім тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу, а також територій, де на момент опитування відсутній український мобільний зв'язок. Помилка репрезентативності дослідження з довірчою імовірністю 0,95: не більше 3,1%.

Нагадаємо, польські перевізники з початку листопада 2023 року до середини січня 2024 року проводили блокаду кількох пунктів пропуску на кордоні з Україною. Крім того, з 9 лютого кордон блокують польські фермери.

Блокада кордону не могла не позначитися на громадській думці. У січні 2024 року менше половини українців зберігали позитивне ставлення до поляків.

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