У Польщі оновлюють правила тимчасового захисту для українців: що зміниться

Ключовим положенням законопроекту є продовження тимчасово захисту до 4 березня 2026 року, оскільки попередній термін закінчується 30 вересня 2025 року.

Положення проєкту:

відмова у тимчасовому захисті - не зможуть отримати статус особи під тимчасовим захистом українці, які прибувають за дозволом малого прикордонного руху, а також ті, хто вже має тимчасовий захист в іншій країні ЄС;

особиста присутність дітей обов’язкова при оформленні номера PESEL UKR незалежно від віку;

повідомлення про зміну даних - власники PESEL UKR мають повідомляти про зміну прізвища чи паспорта будь-який місцевий муніципалітет Польщі;

кінцевий термін прийому біженців у центри колективного розміщення - до 31 жовтня 2025 року, окрім вразливих груп, яким допомогу можуть продовжувати надавати (люди з інвалідністю, вагітні, матері-одиночки, пенсіонери тощо);

виселення з центрів можливе за систематичне порушення правил проживання або насильство;

співфінансування проживання у колективних центрах запроваджується для певних категорій, наприклад, неповнолітніх, що отримують допомогу, та пенсіонерів із польською пенсією (15 злотих на день);

мінімальна кількість мешканців у центрі колективного розміщення збільшується з 10 до 20 осіб;

розширення виплат 800+ - допомогу видаватимуть не тільки школярам, а й дітям, які навчаються у вищих навчальних закладах, проходять професійні курси або випускницьку практику;

підстави для скасування дозволу на тимчасове проживання - включають подання неправдивих даних, використання фальшивих документів або фіктивний шлюб;

спрощена система для стоматологів - посилюються вимоги до професійного досвіду лікарів і стоматологів з України, які здобули кваліфікацію поза ЄС.