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Український перехоплювач ZIRKA отримав ШІ для збиття "Шахедів": як це працює (відео)

15:16 31.07.2026 Пт
2 хв
Які ворожі дрони може збивати ZIRKA?
aimg Лев Шевченко
Фото: перехоплювач ZIRKA (NOCTIS)

В Україні презентували нову технологію автоматизованого перехоплення швидкісних ударних дронів ZIRKA. Вона створена для боротьби з маневреними повітряними цілями, зокрема реактивними безпілотниками типу "Герань-4".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу розробників.

Як працює автоматизована система перехоплення

Розробкою дрона ZIRKA займалася компанія NOCTIS за підтримки Vyriy Industries. Технічні вимоги до системи формувалися у співпраці з підрозділом Darknode, який має реальний бойовий досвід знищення ворожих БпЛА. Головна мета проєкту - автоматизувати процес ураження та зробити знищення дронів менш залежним від майстерності пілота.

На борту дрона встановлено мінікомп'ютер з алгоритмами штучного інтелекту, навченими на масиві даних реальних перехоплень.

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Система самостійно аналізує відеопотік та виявляє ціль. Після того, як оператор підтверджує захоплення, дрон веде й наводить її автоматично.

Комп'ютер десятки разів на секунду коригує траєкторію польоту, що дозволяє уникати помилок через втому або брак досвіду оператора.

За словами директора з розвитку NOCTIS Олексія Комліченка, майбутнє систем перехоплення полягає у переході від автоматизації до повної автономності - від моменту запуску до підриву біля цілі.

Що відомо про майбутню версію ZIRKA 2.0

Команда розробників уже працює над наступною модифікацією платформи - ZIRKA 2.0. Вона отримає нові технічні можливості для протидії масованим атакам:

  • автоматичне виведення перехоплювача в зону виявлення цілі;

  • оновлену тепловізійну оптику з дальністю виявлення до 2 км;

  • покращені алгоритми детекції та нові рішення для зв'язку;

  • систему автоматичного підриву бойової частини безпосередньо біля цілі.

Раніше повідомлялося про те, що виробник FPV-дронів "Генерал Черешня" долучився до державного проєкту "Приватне ППО" та отримав відповідну ліцензію.

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