Украинский перехватчик ZIRKA получил ШИ для сбития "Шахедов": как это работает (видео)

В Украине презентовали новую технологию автоматизированного перехвата скоростных ударных дронов ZIRKA. Она создана для борьбы с маневренными воздушными целями, в частности, реактивными беспилотниками типа "Герань-4".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу разработчиков.
Разработкой дрона ZIRKA занималась компания NOCTIS при поддержке Vyriy Industries. Технические требования к системе формировались в сотрудничестве с подразделением Darknode, имеющим реальный боевой опыт уничтожения вражеских БПЛА. Главная цель проекта – автоматизировать процесс поражения и сделать уничтожение дронов менее зависимым от мастерства пилота.
На борту дрона установлен миникомпьютер с алгоритмами искусственного интеллекта, обученными на массиве данных реальных перехватов.
Система самостоятельно анализирует видеопоток и обнаруживает цель. После того, как оператор подтверждает захват, дрон ведет и приводит его автоматически.
Компьютер десятки раз в секунду корректирует траекторию полета, что позволяет избегать ошибок из-за усталости или отсутствия опыта оператора.
По словам директора по развитию NOCTIS Алексея Комличенко, будущее систем перехвата заключается в переходе от автоматизации к полной автономности – от момента запуска до подрыва у цели.
Команда разработчиков уже работает над следующей модификацией платформы – ZIRKA 2.0 . Она получит новые технические возможности для противодействия массированным атакам:
автоматический вывод перехватчика в зону обнаружения цели;
обновленную тепловизионную оптику с дальностью обнаружения до 2 км;
улучшенные алгоритмы детекции и новые решения связи;
систему автоматического подрыва боевой части прямо возле цели.
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