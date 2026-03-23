Український оборонний потенціал цікавить не лише країни Перської затоки, - Сибіга

02:20 23.03.2026 Пн
2 хв
Україна хоче розвивати взаємовигідні стосунки з країнами, які зацікавились нашим озброєнням
aimg Маловічко Юлія
Український оборонний потенціал цікавить не лише країни Перської затоки, - Сибіга Фото: глава МЗС України Андрій Сибіга (Віталій Носач РБК-Україна)

Оборонні можливості та досвід України у захисті життя цікавить не лише Європу, країни Перської затоки та Півгічну Америку.

Як повідомляє РБК-Україна, про це заявив очільник українського МЗС Андрій Сибіга в його Х.

"Унікальний оборонний потенціал України та її досвід у захисті життя викликають великий інтерес не лише у країнах Перської затоки. Країни по всьому світу стежать за подіями на Близькому Сході і бачать, наскільки економічно ефективними та технологічно досконалими є українські можливості", - написав він.

За словами глави МЗС, Латинська Америка, Африка, Азія та інші регіоні також цікавляться українською оборонкою.

"Роки жорстокої російської війни принесли нашій країні величезні страждання та руйнування, але вони також змусили Україну розвивати власну безпрецедентну силу. Сучасна Україна є фактором безпеки та надійним партнером для тих, хто поділяє наші цінності та ідеали та прагне захистити життя від будь-яких загроз", - повідомив чиновник.

Сибіга також вважає дивним той факт, що, враховуюче вищесказане, керівники країн НАТО не бажають бачити Україну в Альянсі.

"З цієї нової точки зору також важко зрозуміти, чому будь-яка особа, яка приймає рішення в будь-якій країні-члені НАТО, віддає перевагу тому, щоб українська сила була поза межами Альянсу, а не інтегрована в нього", - написав він.

Як відомо. країни Перської затоки зацікавились українськими можливостями в супротиві агресору, зокрема, дроновими здібностями. Президент Володимир Зеленський направив у регіон наших фахівців, і українські дрони вже показали результат, збивши іранські безпілотники.

Допомоги у війні з Іраном просили і Штати, і Україна була готова надати цю допомогу, зокрема в боротьбі з іранськими "Шахедами". Однак згодом американський лідер Дональд Трамп відмовився від української помочі та заявив, що Володимир Зеленський це остання особа, в якої він проситиме допомогги.

Більше того, днями Трамп заявив, що Зеленський, таким чином, "пропіарився" на допомозі Вашингтону, якої так і не було надано.

Ставка на світову кризу. Іран відмовляється капітулювати у війні зі США, - WP
Ставка на світову кризу. Іран відмовляється капітулювати у війні зі США, - WP
Черга за ракетами. Як війна на Близькому Сході може вдарити по українській ППО
Черга за ракетами. Як війна на Близькому Сході може вдарити по українській ППО