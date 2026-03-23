ua en ru
Пн, 23 марта Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle Спецпроекты
Мирный план США Графики отключения света Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Политика

Украинский оборонный потенциал интересует не только страны Персидского залива, - Сибига

02:20 23.03.2026 Пн
2 мин
Украина хочет развивать взаимовыгодные отношения со странами, которые заинтересовались нашим вооружением
aimg Маловичко Юлия
Украинский оборонный потенциал интересует не только страны Персидского залива, - Сибига Фото: глава МИД Украины Андрей Сибига (Виталий Носач РБК-Украина)

Оборонительные возможности и опыт Украины в защите жизни интересует не только Европу, страны Персидского залива и Северную Америку.

Как сообщает РБК-Украина, об этом заявил глава украинского МИД Андрей Сибига в его Х.

"Уникальный оборонный потенциал Украины и ее опыт в защите жизни вызывают большой интерес не только в странах Персидского залива. Страны по всему миру следят за событиями на Ближнем Востоке и видят, насколько экономически эффективными и технологически совершенными являются украинские возможности", - написал он.

По словам главы МИД, Латинская Америка, Африка, Азия и другие регионы также интересуются украинской оборонкой.

"Годы жестокой российской войны принесли нашей стране огромные страдания и разрушения, но они также заставили Украину развивать собственную беспрецедентную силу. Современная Украина является фактором безопасности и надежным партнером для тех, кто разделяет наши ценности и идеалы и стремится защитить жизнь от любых угроз", - сообщил чиновник.

Сибига также считает странным тот факт, что, учитывая вышесказанное, руководители стран НАТО не желают видеть Украину в Альянсе.

"С этой новой точки зрения также трудно понять, почему любое лицо, принимающее решения в любой стране-члене НАТО, предпочитает, чтобы украинская сила была вне Альянса, а не интегрирована в него", - написал он.

Как известно, страны Персидского залива заинтересовались украинскими возможностями в противостоянии агрессору, в частности, дроновыми способностями. Президент Владимир Зеленский направил в регион наших специалистов, и украинские дроны уже показали результат, сбив иранские беспилотники.

Помощи в войне с Ираном просили и Штаты, и Украина была готова оказать эту помощь, в частности в борьбе с иранскими "Шахедами". Однако впоследствии американский лидер Дональд Трамп отказался от украинской помощи и заявил, что Владимир Зеленский это последнее лицо, у которого он будет просить помощи.

Более того, на днях Трамп заявил, что Зеленский, таким образом, "пропиарился" на помощи Вашингтону, которая так и не была предоставлена.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Новости
