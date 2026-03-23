Украинский оборонный потенциал интересует не только страны Персидского залива, - Сибига

Оборонительные возможности и опыт Украины в защите жизни интересует не только Европу, страны Персидского залива и Северную Америку.

Как сообщает РБК-Украина , об этом заявил глава украинского МИД Андрей Сибига в его Х.

"Уникальный оборонный потенциал Украины и ее опыт в защите жизни вызывают большой интерес не только в странах Персидского залива. Страны по всему миру следят за событиями на Ближнем Востоке и видят, насколько экономически эффективными и технологически совершенными являются украинские возможности", - написал он.

По словам главы МИД, Латинская Америка, Африка, Азия и другие регионы также интересуются украинской оборонкой.

"Годы жестокой российской войны принесли нашей стране огромные страдания и разрушения, но они также заставили Украину развивать собственную беспрецедентную силу. Современная Украина является фактором безопасности и надежным партнером для тех, кто разделяет наши ценности и идеалы и стремится защитить жизнь от любых угроз", - сообщил чиновник.

Сибига также считает странным тот факт, что, учитывая вышесказанное, руководители стран НАТО не желают видеть Украину в Альянсе.

"С этой новой точки зрения также трудно понять, почему любое лицо, принимающее решения в любой стране-члене НАТО, предпочитает, чтобы украинская сила была вне Альянса, а не интегрирована в него", - написал он.