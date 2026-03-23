Украинский оборонный потенциал интересует не только страны Персидского залива, - Сибига
Оборонительные возможности и опыт Украины в защите жизни интересует не только Европу, страны Персидского залива и Северную Америку.
Как сообщает РБК-Украина, об этом заявил глава украинского МИД Андрей Сибига в его Х.
"Уникальный оборонный потенциал Украины и ее опыт в защите жизни вызывают большой интерес не только в странах Персидского залива. Страны по всему миру следят за событиями на Ближнем Востоке и видят, насколько экономически эффективными и технологически совершенными являются украинские возможности", - написал он.
По словам главы МИД, Латинская Америка, Африка, Азия и другие регионы также интересуются украинской оборонкой.
"Годы жестокой российской войны принесли нашей стране огромные страдания и разрушения, но они также заставили Украину развивать собственную беспрецедентную силу. Современная Украина является фактором безопасности и надежным партнером для тех, кто разделяет наши ценности и идеалы и стремится защитить жизнь от любых угроз", - сообщил чиновник.
Сибига также считает странным тот факт, что, учитывая вышесказанное, руководители стран НАТО не желают видеть Украину в Альянсе.
"С этой новой точки зрения также трудно понять, почему любое лицо, принимающее решения в любой стране-члене НАТО, предпочитает, чтобы украинская сила была вне Альянса, а не интегрирована в него", - написал он.
Как известно, страны Персидского залива заинтересовались украинскими возможностями в противостоянии агрессору, в частности, дроновыми способностями. Президент Владимир Зеленский направил в регион наших специалистов, и украинские дроны уже показали результат, сбив иранские беспилотники.
Помощи в войне с Ираном просили и Штаты, и Украина была готова оказать эту помощь, в частности в борьбе с иранскими "Шахедами". Однако впоследствии американский лидер Дональд Трамп отказался от украинской помощи и заявил, что Владимир Зеленский это последнее лицо, у которого он будет просить помощи.
Более того, на днях Трамп заявил, что Зеленский, таким образом, "пропиарился" на помощи Вашингтону, которая так и не была предоставлена.