Український НРК з бойовим модулем Wolly тепер можна придбати за "е-Бали" (фото)

Нагадаємо, раніше турецька оборонна компанія FNSS презентувала новий плаваючий НРК під назвою U-MAV (Multi-Purpose Modular Unmanned Amphibious Vehicle). На воді машина розвиває швидкість до 7 вузлів, тоді як на суші її максимальна швидкість сягає 70 км/год.

Також ми писали, що наземні роботизовані комплекси стають дедалі помітнішою частиною озброєння Сил оборони: нещодавно повідомлялося, що НРК Protector вдвічі збільшив вантажопідйомність і отримав новий тип зв'язку.