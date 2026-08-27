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Український НРК з бойовим модулем Wolly тепер можна придбати за "е-Бали" (фото)

17:21 27.08.2026 Чт
2 хв
Наземний дрон оснащений кулеметом
aimg Костянтин Широкун
Фото: український НРК з бойовим модулем Wolly можна придбати за "е-Бали" (прес-служба компанії)

Розвідувально-ударний НРК Tanchik Droid 12.7 тепер доступний на маркетплейсі Brave1. Військові підрозділи можуть замовити його за "е-Бали".

Про це РБК-Україна повідомили у прес-службі компанії DevDroid.

Зазначається, що Tanchik Droid 12.7 створений завдяки поєднанню розробок DevDroid та Overland Defense. Комплекс призначений для дистанційного виконання бойових завдань, зменшуючи необхідність перебування оператора в небезпечній зоні.

Наземний комплекс оснащений кулеметом Browning з 400 набоями та має дальність ураження цілей близько 1 кілометра. Запас ходу НРК на штатних батареях - близько 35 кілометрів.

До складу комплексу входять:

  • платформа Tanchik, адаптована до роботи у складних умовах
  • дистанційно керований бойовий модуль Wolly 12.7
  • універсальна система керування НРК Droid Box.

Tanchik Droid 12.7 може виконувати завдання зі спостереження та розвідки, ураження живої сили й протидії техніці противника. Замовити комплекс можна на маркетплейсі Brave1.

Нагадаємо, раніше турецька оборонна компанія FNSS презентувала новий плаваючий НРК під назвою U-MAV (Multi-Purpose Modular Unmanned Amphibious Vehicle). На воді машина розвиває швидкість до 7 вузлів, тоді як на суші її максимальна швидкість сягає 70 км/год.

Також ми писали, що наземні роботизовані комплекси стають дедалі помітнішою частиною озброєння Сил оборони: нещодавно повідомлялося, що НРК Protector вдвічі збільшив вантажопідйомність і отримав новий тип зв'язку.

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