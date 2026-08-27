У Туреччині розробили десантний НРК-амфібію з підтримкою "Русланів" (фото)

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу компанії.

Як зазначили у компанії, систему вперше показали під час виставки TEKNOFEST Mavi Vatan 2026. U-MAV розрахований на використання у першій хвилі морського десанту - його ключовим завданням є послаблення оборони противника ще до висадки особового складу та основної техніки.

Маса платформи становить близько 8 тонн. Після висадки у воду U-MAV здатний самостійно долати відстань до узбережжя. На воді машина розвиває швидкість до 7 вузлів, тоді як на суші її максимальна швидкість сягає 70 км/год.

Однією з ключових особливостей комплексу є модульна конструкція. Заміна обладнання безпосередньо в польових умовах займає близько 40 хвилин. Завдяки цьому U-MAV можна адаптувати щонайменше до десяти типів завдань, зокрема для вогневої підтримки, розмінування, радіоелектронної боротьби та евакуації поранених.

Платформа здатна працювати у повністю автономному, дистанційно керованому або комбінованому режимі. Інерціальна навігаційна система дозволяє U-MAV визначати власне місцезнаходження навіть у разі втрати або значного погіршення супутникового сигналу.

Стандартна дальність зв’язку платформи становить до 3 км. За потреби її можна збільшити завдяки використанню повітряних безпілотників. У разі втрати зв’язку U-MAV спершу переходить у безпечний режим. Далі, залежно від заданої конфігурації, машина може або автоматично повернутися на базу за запрограмованим маршрутом, або продовжити виконання навігаційного завдання.

Для оперативного перекидання на значні відстані U-MAV сумісний із важкими транспортними вертольотами та військово-транспортними літаками, серед яких CH-47F Chinook, Мі-26, C-130 Hercules, A400M, C-17 Globemaster, C-5 Galaxy, Ан-124 "Руслан" та Іл-76.