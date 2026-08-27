Украинский НРК с боевым модулем Wolly теперь можно приобрести за "е-баллы" (фото)

Напомним, ранее турецкая оборонная компания FNSS представила новый плавающий НРК под названием U-MAV (Multi-Purpose Modular Unmanned Amphibious Vehicle). На воде машина развивает скорость до 7 узлов, в то время как на суше ее максимальная скорость достигает 70 км/ч.

Также мы писали, что наземные роботизированные комплексы становятся все более заметной частью вооружения сил обороны: недавно сообщалось , что НРК Protector вдвое увеличил грузоподъемность и получил новый тип связи.