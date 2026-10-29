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Український "Нептун" мінусонув два російських винищувачі Су-34

18:32 29.10.2026 Чт
1 хв
aimg Валерій Ульяненко
Фото: Україна знищила ворожі бомбардувальники Су-34 (Getty Images)

Українські військові уразили береговим ракетним комплексом "Нептун" два ворожих винищувачі Су-34 на аеродромі "Маринівка" у Волгоградській області РФ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву ВМС ЗС України.

"У результаті вогневого ураження було знищено 2 фронтові винищувачі-бомбардувальники Су-34 на території 11 змішаного авіаційного полку (н.п. Октябрьский Волгоградської обл.) 4 змішаної авіаційної дивізії 4 армії ВПС і ППО", - йдеться у заяві.

Українські військові зазначили, що Су-34 є однією з ключових платформ для російської тактичної авіації.

Зокрема, окупанти використовують їх для застосування керованих авіаційних бомб (КАБ) по українських містах, позиціях Сил оборони та прифронтових територіях.

"Українські ВМС продовжують завдавати ударів по військових об’єктах противника, знижуючи його здатність вести бойові дії проти України", - підкреслили у ВМС.

Нагадаємо, від початку повномасштабного вторгнення країна-агресорка втратила 43 Су-34 різних модифікацій знищеними, ще сім зазнали пошкоджень.

Зазначимо, у ніч на 15 жовтня ВМС ЗСУ вдарили по російському аеродрому у Воронезькій області. Внаслідок атаки було знищено шість бомбардувальників Су-34М.

Пізніше президент Володимир Зеленський повідомив, що Су-34, уражені 15 жовтня, готувалися до нових ударів по Україні.

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Російська ФедераціяВМС УкраїниВійна в Україні