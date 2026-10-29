Український "Нептун" мінусонув два російських винищувачі Су-34

Зазначимо, у ніч на 15 жовтня ВМС ЗСУ вдарили по російському аеродрому у Воронезькій області. Внаслідок атаки було знищено шість бомбардувальників Су-34М.

Пізніше президент Володимир Зеленський повідомив, що Су-34, уражені 15 жовтня, готувалися до нових ударів по Україні.