Украинский "Нептун" минуснул два российских истребителя Су-34

Отметим, в ночь на 15 октября ВМС ВСУ ударили по российскому аэродрому в Воронежской области. В результате атаки были уничтожены шесть бомбардировщиков Су-34М.

Позже президент Владимир Зеленский сообщил, что Су-34, пораженные 15 октября, готовились к новым ударам по Украине.