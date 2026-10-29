Украинский "Нептун" минуснул два российских истребителя Су-34

Украинские военные поразили береговым ракетным комплексом "Нептун" два вражеских истребителя Су-34 на аэродроме "Мариновка" в Волгоградской области РФ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление ВМС ВС Украины.

Напомним, с начала полномасштабного вторжения страна-агрессор потеряла 43 Су-34 различных модификаций уничтоженными , еще семь получили повреждения.

"Украинские ВМС продолжают наносить удары по военным объектам противника, снижая его способность вести боевые действия против Украины", - подчеркнули в ВМС.

В частности, оккупанты используют их для применения управляемых авиационных бомб (КАБ) по украинским городам, позициям Сил обороны и прифронтовым территориям.

Украинские военные отметили, что Су-34 является одной из ключевых платформ для российской тактической авиации.

"В результате огневого поражения были уничтожены 2 фронтовых истребителя-бомбардировщика Су-34 на территории 11 смешанного авиационного полка (н.п. Октябрьский Волгоградской обл.) 4 смешанной авиационной дивизии 4 армии ВВС и ПВО", - говорится в заявлении.

Отметим, в ночь на 15 октября ВМС ВСУ ударили по российскому аэродрому в Воронежской области. В результате атаки были уничтожены шесть бомбардировщиков Су-34М.

Позже президент Владимир Зеленский сообщил, что Су-34, пораженные 15 октября, готовились к новым ударам по Украине.