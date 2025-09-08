UA

Зустріч Зеленського та Путіна Мирні переговори Війна в Україні

Український лідер із виробництва дронів збудує завод у Британії, - ЗМІ

Ілюстративне фото: українська компанія вироблятиме дрони у Великій Британії (Getty Images)
Автор: Валерій Савицький

Компанія ТОВ "Укрспецсистемс" (Ukrspecsystems) збудує завод з виробництва дронів у Великій Британії. Серійне виробництво планують запустити з початку наступного року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на UK Defence Journal.

Найбільший український виробник дронів, - компанія Ukrspecsystems, - оголосив про інвестиційну програму обсягом 200 млн фунтів стерлінгів (близько 225 988 млн євро) у Східній Англії.

Вона передбачає будівництво нового заводу площею 11 тис. м² у Мілденхоллі та створення випробувального і навчального полігону в Елмсетті. Реалізація проєкту дозволить відкрити до 500 робочих місць та організувати програми стажувань у регіоні.

За офіційною інформацією, набір британських співробітників стартує до кінця 2025 року, а серійне виробництво дронів запустять на початку 2026-го.

Міністерка оборонних закупівель Великої Британії Марія Іґл зазначила, що Лондон визнає передові можливості українських безпілотних літальних апаратів.

"Співпраця з українськими виробниками забезпечить доступ до сучасних технологій і зміцнить обороноздатність британських Збройних сил та їхніх партнерів", - сказала вона.

Українська компанія Ukrspecsystems була створена у 2014 році та спеціалізується на розробці й виробництві безпілотних авіаційних комплексів для військових цілей. Зокрема, компанія випускає дрони "Shark" та PD-2.

Компанія також надає повний спектр послуг із підготовки й підтримки операторів.

Співпраця у виробництва дронів

Нагадаємо, в МЗС України анонсували спільне виробництво дронів України та Японії.

Україна запропонувала США угоду з виробництва дронів, що дозволить щороку виробляти близько 10 млн безпілотників.

Крім того, виробництвом дронів в Україні готові зайнятися французькі компанії.

Дрони