Український лідер із виробництва дронів збудує завод у Британії, - ЗМІ

Найбільший український виробник дронів, - компанія Ukrspecsystems, - оголосив про інвестиційну програму обсягом 200 млн фунтів стерлінгів (близько 225 988 млн євро) у Східній Англії.

Вона передбачає будівництво нового заводу площею 11 тис. м² у Мілденхоллі та створення випробувального і навчального полігону в Елмсетті. Реалізація проєкту дозволить відкрити до 500 робочих місць та організувати програми стажувань у регіоні.

За офіційною інформацією, набір британських співробітників стартує до кінця 2025 року, а серійне виробництво дронів запустять на початку 2026-го.

Міністерка оборонних закупівель Великої Британії Марія Іґл зазначила, що Лондон визнає передові можливості українських безпілотних літальних апаратів.

"Співпраця з українськими виробниками забезпечить доступ до сучасних технологій і зміцнить обороноздатність британських Збройних сил та їхніх партнерів", - сказала вона.

Українська компанія Ukrspecsystems була створена у 2014 році та спеціалізується на розробці й виробництві безпілотних авіаційних комплексів для військових цілей. Зокрема, компанія випускає дрони "Shark" та PD-2.

Компанія також надає повний спектр послуг із підготовки й підтримки операторів.